النزاهة: ملاكاتنا نفَّذت 125 عملية ضبطٍ في شهر تشرين الأول

2022/11/23 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ 125 عمليَّة ضبطٍ خلال شهر تشرين الأول الماضي في بغداد والمحافظات.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف نفَّذ العدد الأكبر من تلك العمليَّات بمجموع 26 عمليَّة ضبطٍ، يليه مكتب تحقيق ديالى بــ 24 عمليَّـةً، فيما نفَّذ مكتب تحقيق واسط 16 عمليَّـةً".وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط 27 مُتَّهماً خلال 16 عمليَّةً لضبط المُتَّهمين، فيما بلغ مجموع عمليَّات ضبط الأوليَّات المُنفَّذة خلال الشهر الماضي 109 عمليَّـة".

وأشارت الى أن "الهيئة حثَّت غير مرَّةٍ جميع المُواطنين على الإبلاغ عن الفساد والفاسدين"، داعيةً "إياهم لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم عبر منافذها الرسميَّـة، والتعاون معها لتنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".

وأكدت الهيئة بحسب البيان "التزامها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّة المُخبرين".

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