الخارجية البرلمانية ممتعضة من

2022/11/23 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أبدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاربعاء، امتعاضها من السياقات الحكومية المتبعة في إجراء الزيارات الخارجية، واصفة اياها بـ"الخاطئة".

وقال عضو اللجنة مثنى أمين لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ليس لديها اي معلومات حول اهداف زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخيرة الى دول الجوار".

واضاف، أن "لجنة العلاقات الخارجية ليس لديها معلومات حول اجندات زيارة رئيس الوزراء الى الأردن وكذلك زيارة الكويت، بسبب عدم إبلاغ لجنة العلاقات الخارجية بأي تفاصيل".

واشار أمين الى أن "هذا السياق الذي تنتهجه الحكومة تصرف خاطئ ولا ينبغي ان يحدث "، مبيناً أن "اللجنة ستسجل ملاحظة على الحكومة خلال اجتماعها اليوم بشأن عدم ابلاغها باجندات زيارات رئيس الوزراء".

وخلال الـ 72 ساعة الماضية، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارتين متتاليتين الى الاردن والكويت لتعزيز العلاقات الثانية مع الدول المجاورة، وفق ما تشير الحكومة العراقية.

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