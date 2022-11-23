اذاعة الناصرية: مرور ذي قار ترصد اكثر من 300 مخالفة يومياً 



اذاعة الناصرية: مرور ذي قار ترصد اكثر من 300 مخالفة يومياً 
2022/11/23 | 14:31 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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