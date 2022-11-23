لجنة دولية: في العراق معدلات مقلقة لعمالة الأطفال

2022/11/23 | 14:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدلات عمالة الأطفال مرتفعة بشكل مقلق في العراق، وهناك استمرار في تعطيل تعليم الأطفال ونيل حقوقهم الأساسية، إلى جانب تعرضهم لظروف غير آمنة، والحكومة مطالبة بإنفاذ قوانينها الخاصة برعايتهم وحمايتهم.

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