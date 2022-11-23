الشمري يبحث مع سفيري السويد وبريطانيا ملف غسيل الأموال ومكافحة المخدرات

2022/11/23 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، خلال لقائه السفيرة السويدية والسفير البريطاني ملف غسيل الأموال ومكافحة المخدرات.

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