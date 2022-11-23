بغداد.. ضبط موقع غير مجاز لتكرير النفط الأسود ومعمل للأسفلت

2022/11/23 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط موقع غير مجاز لتكرير النفط الأسود ومعمل للأسفلت والقبض على المتهم المسؤول عن الموقع في بغداد.

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