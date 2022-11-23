الحكم بالإعدام لاحد اخطر تجار المخدرات في واسط

2022/11/23 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، حكما بالاعدام بحق احد اخطر مجرمي كبار تجارة المخدرات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

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