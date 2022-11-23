2022/11/23 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الأربعاء، عن تشكيل لجنة لحصر العمال الاجانب العاملين في العراق بشكل غير قانوني، مبينا ان اعداد العاملين الاجانب تتجاوز الـ 700 الف عامل. وقال الاسدي في مؤتمر صحفي إن "الوزارة شرعت بتقاطع البيانات للمتقدمين على الرعاية الاجتماعية وان الشمول بالرعاية الاجتماعية سيحدد حسب نسب الفقر". واضاف انه " سيتم تحويل ألفي من حملة الشهادات والعقود المثبتين في الكهرباء لوزارة العمل للعمل كباحثين فضلا عن العمل على توفير عشرات آلاف من الدرجات الوظيفية للعاطلين في القطاع الخاص". واشار الاسدي الى ان "الوزارة شرعت تشكيل لجنة لحصر العمال الاجانب العاملين في العراق بشكل غير قانوني والبالغ اعدادهم الـ 700 الى 800 الف عامل سيتم اصدار اوراقهم الاصولية واستحصال الاموال لتوفير السيول الكافية". واكد وزير العمل، " إطلاق الرواتب لـ118 ألف من المشمولين في الوجبة الثامنة في مطلع الشهر المقبل"، مبينا ان "تحويل الأموال المستردة من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية لتوسيع الشمول من المستحقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن موعد إطلاق رواتب مستفيدي الحماية وتشكل لجنة بشأن العمالة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن موعد إطلاق رواتب مستفيدي الحماية وتشكل لجنة بشأن العمالة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).