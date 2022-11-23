أسهم أوروبا تحوم قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

2022/11/23 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حومت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء إذ عوض صعود أسهم السلع الأولية تراجع سهم بنك كريدي سويس بعد إصداره تحذيرا بخصوص الأرباح، في حين يترقب المستثمرون بيانات نشاط الشركات بحثا عن مؤشرات على قوة اقتصاد منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد بلوغ أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس آب في الجلسة السابقة.



وواصلت أسهم النفط والغاز والتعدين مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، وصعد مؤشر كلا القطاعين 0.9 بالمئة.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي بيان اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

كما يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد آند جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر نوفمبر تشرين الثاني، مع توقع أن تظهر البيانات مزيدا من الانكماش في نشاط الشركات.

وتراجع سهم كريدي سويس بعد أن ذكر البنك السويسري المتعثر أنه يتوقع تكبد خسائر قبل خصم الضريبة تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.58 مليار دولار) للربع الأخير من العام.

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