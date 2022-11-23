جنايات واسط تقضي بإعدام احد اخطر مجرمي تاجر مخدرات

2022/11/23 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء ،حكما بالإعدام بحق احد اخطر مجرمي كبار تجارة المخدرات.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “المجرم القي القبض عليه […]

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