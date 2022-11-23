رقم مميز وآخر سلبي في مباراة كرواتيا والمغرب

2022/11/23 | 14:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أتنهى التعادل السلبي الشوط الاول من مباراة كرواتيا والمغرب ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.وشهد الشوط تسجيل أرقاماً مميزة وسلبية للمنتخبين، حيث أصبح لوكا مودريتش، أول لاعب يشارك في كأس أوروبا وكأس العالم وهو بعمر “تحت 20 عاماً والعشرينيات والثلاثينات من عمره.وللمرة الثانية في تاريخها بكأس العالم، لم […]

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