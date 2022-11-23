2022/11/23 | 14:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن المدير المفوّض لشركة سما حمورابي للمحاماة والاستشارات القانونية المحامي محمد...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تلزم حكومة الاقليم بقانون التقاعد الاتحادي 2014 أولاً على المسلة.

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