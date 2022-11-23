شاهد مراسلة CNN تغطي ما حدث في موقع انفجار القدس

2022/11/23 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية إن انفجارين ضربا أجزاء مختلفة من القدس اليوم، ويشتبه بأنه هجوم إرهابي مشترك.حيث لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخرون.

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