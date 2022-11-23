العراق وفرنسا يبحثان التعاون بمكافحة الإرهاب وإنهاء مخيم الهول

2022/11/23 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الأربعاء، السفير

الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الأخير

بحث مع السفير الفرنسي، تعزيز

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