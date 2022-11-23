المغرب يحصد أولى نقاطه في كأس العالم بقطر

2022/11/23 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب

المغربي ونظيره الكرواتي في مباراة

جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات

الجولة الأولى للمجموعة السادسة في

مونديال قطر 2022.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى المنتخب

المغرب

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