2022/11/23 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wy9snrtM0zM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هدوء يسبق عاصفة الكرد المنشطرين سياسيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هدوء يسبق عاصفة الكرد المنشطرين سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).