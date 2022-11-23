قيادي كردي يكشف نتائج زيارة بارزاني وآليات تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي

2022/11/23 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

كشفت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، عن نتائج زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، مشيرا الى ان وفدا فنيا سيزور العاصمة للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق ما بين المركز والاقليم.

وذكر كريم لـ (بغداد اليوم) أن " الزيارة التي اجراها بارزاني اكدت على ضرورة العمل بإيجابية مع الوفد الفني الكردي الذي سيزور بغداد في وقت لاحق، وعدم وضع العراقيل امام المهام المكلف بها"، مبينا ان " من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها رفض الحكومة الاتحادية للاعتداءات التركية والإيرانية على سيادة العراق وتقديم شكوى الى مجلس الامن بهذا الشأن".

وأضاف ان " الوفد الفني سيتابع حصة الإقليم بالموازنة، والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، كما سيناقش تشريع قانون النفط والغاز".

وأشار الى ان " زيارة بارزاني جاءت للتأكيد على الوعود والعهود التي تم الاتفاق عليها بين حزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية في بغداد والموقعة من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء القاضية بمنح الإقليم حصته من الموازنة والعمل على منحه المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي".

يذكر ان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني زار بغداد، امس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة في الاطار التنسيقي وعددا من الزعماء السياسيين لبحث الملفات العالقة بين بغداد واربيل في مقدمتها ملف رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة العامة وشكل العلاقة بين الطرفي .

وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد رفيع من الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني والتي تضمن منهاجها الحكومي عدة شروط كردية وضعت خلال الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة منها عودة الأحزاب السياسية الكردية لممارسة نشاطها في كركوك وتشريع قانون النفط والغاز وضمان حصة الإقليم من الموازنة العامة وتصفية ملف المناطق المتنازع عليها وحل مسألة الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات العراقية.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.

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