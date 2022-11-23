جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس (وثيقة)

2022/11/23 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - يغداد

نشر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جدول أعمال جلسته المقرر عقدها يوم غد الخميس.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس، يتضمن قراءة 5 قوانين أبرزها القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني".

أدناه نص الوثيقة:

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