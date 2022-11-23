السوداني يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الكويتي

2022/11/23 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح.

واكد السوداني في بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم ) ان "هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين، والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات".

واكد "توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي".

وأشار البيان ان " الصباح اعرب عن الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".

وتابع ان " الجلسة شهدت التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

ووصل السوداني في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

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