الدستورية في الكويت ترفض الطعون في الانتخابات البرلمانية

2022/11/23 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء الطعون في انتخابات مجلس الأمة 2022 لأنها “أقيمت من غير ذي صفة”.

وقالت المحكمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنها أقامت قضاءها في الطعون اليوم “تأسيساً على أنه يتعين لزوما أن يقدم الطعن أمام هذه المحكمة من صاحب الشأن شخصياً أو من يوكله صراحة بالطعن في الانتخابات نيابة عنه وذلك في الميعاد المقرر قانوناً”.

ويُذكر أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي أجريت في 29 سبتمبر(أيلول) في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضواً من بين 305 مرشحين ومرشحة.

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