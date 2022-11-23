طالت 500 هدف…تركيا تقصف الأكراد في العراق وسوريا

2022/11/23 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت القوات الجوية والمدفعية التركية نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد، وفق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء.

وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء التركية: “ضرب 471 هدفاً وحيد 254 إرهابياً حتى الآن” في إطار عملية ضد المقاتلين الأكراد.

وأطلقت تركيا الأحد عملية “المخلب السيف” بغارات جوية وقصف مدفعي متواصل لمواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتتهم أنقرة التنظيمين بالهجوم الذي 6 عن قتلى و81 جريحاً في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في إسطنبول، وتهدِّد بعملية برية في شمال سوريا لحماية حدودها الجنوبية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، من جهته أن الضربات أسفرت عن نحو 40 قتيلاً.

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