2022/11/23 | 16:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ جمال الضاري يستقبل في مكتبه السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة الشيخ جمال الضاري يستقبل في مكتبه السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/rD7s0otv1c — قناة التغيير الفضائية … Readmore

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