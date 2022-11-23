وزارة الصحة تعلن نتائج القبول لمعاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات

2022/11/23 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء ،نتائج القبول لمعاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للوزارة وتلقاه / المركز الخبري الوطني ف/ انها “وزارة الصحة تعلن عن نتائج القبول لمعاهد الصحة […]

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