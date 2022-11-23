2022/11/23 | 16:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j7ilBTgdA1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ينتزع المالكي مناصب المحافظين من الصدر؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ينتزع المالكي مناصب المحافظين من الصدر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).