العراق يدعو السعودية إلى تفعيل اتفاقية النقل البحري فتح خطوط النقل الجوي

2022/11/23 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الأربعاء، وكيل وزير النقل السعودي رميح بن محمد الرميح في مصر، على هامش اجتماع وزراء النقل العرب بدورته الخامسة والثلاثين برئاسة العراق.

وقال وزير النقل، إنه "تم التباحث بشأن موضوعات عديدة في ما يخص النقل بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري عبر منفذ عرعر، وزيادة دخول الباصات للحجاج والمعتمرين".

وطالب وزير النقل الجانب السعودي بـ"تفعيل اتفاقية النقل البحري، الى جانب فتح خطوط النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية".

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