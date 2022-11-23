2022/11/23 | 16:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايوجد مثيل له بباقي محافظات العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. توجه لإنشاء معامل للحديد والألمنيوم هي الأولى بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. توجه لإنشاء معامل للحديد والألمنيوم هي الأولى بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).