2022/11/23 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني رفيع، اليوم الاربعاء، عن وصول لجنة عليا لتقييم ملف امن الحدود مع ايران، وذلك بالتزامن مع توتر الاحادث والتطورات السياسية والامنية المختلفة هناك.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "لجنة أمنية عليا بدأت في زيارات ميدانية للمخافر والنقاط على الشريط الحدودي بين العراق وايران خاصة ضمن حدود ديالى ومحافظات اخرى من اجل اجراء تقيم شامل".

واضاف، أن "التقيم الشامل يحمل 3 رسائل مهمة هي منع وجود اي فراغات والتصدي لملف التهريب الذي يشكل خطر حقيقي في الداخل بالاضافة الى اجراء تغيرات جوهرية وفق سياسة الحكومة الجديدة في دعم التغييرات التي تسهم في تصحيح مسار العمل الأمني خاصة وأن ملف الحدود له اولوية قصوى".

واشار إلى أن "مستجدات كثيرة دفعت مصادر القرار الامني في بغداد الى اعطاء مساحة اكبر للاهتمام بملف الحدود الشرقية لتفادي اي اشكاليات خاصة وان هناك تقارير كثيرة تتحدث عن تهريب يجري في بعض المواقع".

ويأتي التركيز على الحدود الشرقية للعراق، بالتزامن مع الاوضاع المتوترة في المناطق القريبة من الحدود ضمن اقليم كردستان والضربات الايرانية المتكررة لمناطق كردية لملاحقة واستهداف أحزاب المعارضة الايرانية الكردية المتواجدة في أراضي اقليم كردستان العراق.

وهدد الجانب الايراني في وقت سابق العراق بـ"اجتياح بري" في حال لم تتدخل الحكومة العراقية لطرد الاحزاب الايرانية المعارضة المتواجدة في الاقليم، الامر الذي "يعجز" عنه العراق بحسبما تقول تقارير دولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع تهديدات الاجتياح البري.. لجنة أمنية عليا تتفقد أمن الحدود مع إيران-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع تهديدات الاجتياح البري.. لجنة أمنية عليا تتفقد أمن الحدود مع إيران-عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).