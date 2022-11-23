مقتل واصابة 15 شخصا.. الحصيلة النهائية لتفجيري القدس

2022/11/23 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قتل إسرائيلي وجرح 14 آخرون، في انفجارين منفصلين وقعا عند السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية في فلسطين.

وأكدت وسائل الاعلام المحلية، أن الانفجار الأول وقع في محطة حافلات على أحد مداخل القدس الغربية الرئيسية، فيما وقع الثاني بعد نحو 20 دقيقة في حي راموت في القدس الغربية.

وقال عناصر الإنقاذ إن انفجاراً في محطة للحافلات عند مدخل القدس أدّى إلى إصابة 12 شخصاً اثنان منهم إصاباتهما بالغة، فيما دمر انفجار ثانٍ في محطة أخرى حافلة وأوقع ثلاثة جرحى آخرين.

وقال مصور لفرانس برس في الموقع إن الانفجار أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات.

وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة رجل أصيب بجروح خطيرة في الانفجار الأول بينما تقوم فرق الإسعاف بتقديم العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين واصابتين طفيفتين".

وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار-ليف أنه تحدث مع قائد الشرطة و "اطلع على الهجومين الذين وقعا في القدس".

وقالت سلطات الاحتلال إن "12 شخصا أصيبوا جراء انفجار وقع في شارع شعاري بالقدس.



فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة، فيما تحدثت أنباء عن مقتل شخص في الحادث.



ووفقا لوسائل اعلام عبرية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل كيس قرب حافلة، وتحقق الشرطة في الملابسات.



كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني".

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