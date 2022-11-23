رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين

2022/11/23 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل وفداً من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ضمَّ رئيس الهيئة باسم البدري ونائب رئيس الهيئة صلاح الجبوري، حيث قدم أعضاء الوفد خلال اللقاء لرئيس الجمهورية شرحاً مفصّلا بشأن سير عمل الهيئة وأنشطتها".

وأكّد رشيد بحسب البيان على "ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين وإنصاف الشرائح التي تعرّضت للظلم والاضطهاد، وتطبيق القانون وإشاعة مفاهيم العدل والتسامح وبما يرسخ السلم الأهلي والمجتمعي".

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