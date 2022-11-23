رئيس الجمهورية: ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين

2022/11/23 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة إحقاق

العدالة ورفع المظالم عن العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"رئيس الجمهورية ع

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