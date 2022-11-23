الامن القومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء يبحثان مهام إنجاح الحكومة

2022/11/23 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمجلس

الوزراء حميد الغزي مهام إنجاح الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الأعر

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