الخزين المائي يستعد لأكبر كمية أمطار وفيضانات تتربص بمدن اقليم كردستان خلال يومين

2022/11/23 | 16:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حذرت المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كردستان من احتمال حدوث فيضانات في بعض مدن الاقليم، وذلك بعد معلومات من الأنواء الجوية بأن أكبر كمية من الأمطار ستهطل في يومي الجمعة وفجر السبت المقبلين.

وقال مدير عام الموارد المائية في إقليم كردستان، كاروان صباح، إن “التوقعات تشير إلى أن موجة أمطار ستجتاح إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد الخميس، وستبلغ الموجة ذروتها في يومي الجمعة والسبت، وقد حذرنا الجهات ذات العلاقة رسمياً من احتمال حدوث فيضانات، ورغم أن هذه مجرد توقعات فإن الحذر واجب”.

من جانبه، صرح الخبير في الأنواء الجوية، محمد كمال، اليوم الأربعاء بأن “أكبر كمية من الأمطار سيهطل في يوم الجمعة وفجر السبت المقبلين، وسيتركز في أربيل بالدرجة الأولى وكرميان بالدرجة الثانية، ومن المهم أن تكون مجاري مياه الأمطار سالكة وتوضع مصدات لمياه الفيضان”.

وأضاف محمد كمال أن موجة الأمطار ستشمل كل إقليم كردستان، وقد تؤدي غزارة الأمطار إلى إعلان عطلة في إقليم كردستان يوم السبت.

وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كردستان إلى “احتمال سقوط أمطار غزيرة في الأيام المقبلة يصحبها ارتفاع في مناسيب مياه الأنهر والوديان، لذا نرجو من المواطنين وأصحاب المحلات والمصالح القريبة من الأنهار والوديان ومصادر المياه إلى اتخاذ تدابير الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المناطق.



كما ندعو سكان القرى والأرياف التي تمر بها الأنهار وممرات مياه الأمطار والمجاري وخاصة في ضواحي أربيل والمدن الكبرى إلى الحذر وحمل احتمال حدوث الفيضانات على محمل الجد”.

من جانبها، وجهت المديرية العامة للماء والمجاري دعوات إلى فرق الدفاع المدني والبلديات في جميع المدن إلى الاستعداد لمواجهة أي طارئ بدءاً من مطلع يوم غد الخميس.

ومن المؤمل ان تؤدي موجة الامطار في الشمال فوائد في رفع نسب الخزين المائي بالعراق، حيث تتكاثر السدود والمنخفضات المائية هناك، على العكس من الامطار في وسط وجنوب العراق التي تذهب في النهاية الى الانهار وسقي الاراضي دون امكانية خزن المياه.

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