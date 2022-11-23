في قرار غير ملزم.. البرلمان الأوروبي يصنف روسيا

2022/11/23 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة رمزية، اعترف المشرعون في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بروسيا "كدولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل الإرهاب"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليًا".

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