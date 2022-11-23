استطلاع: ترامب أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي

2022/11/23 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صنف الناخبون والناشطون الجمهوريون على حد سواء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على أنه الخاسر الأكبر في الانتخابات النصفية، مما يثير تساؤلات حول قوته مع اقتراب عام 2024.وفي استطلاع أجرته جامعة Harvard CAPS-Harris، قال 20٪ من الناخبين إن ترامب كان الخاسر الواضح بعد انتخابات 8 نوفمبر، بينما قال 14٪ إن “الجمهوريين المؤيدين لحركة MAGA”، […]

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