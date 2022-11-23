تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية وبلاسخارت

2022/11/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -

رئيس الجمهورية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

بيان رسمي: اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والوضع الاقتصادي

رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العمل والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا وخصوصا قضية النازحين عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية

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