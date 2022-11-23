السوداني يبقي على سعد كامل مديرا لصحة الكرخ

2022/11/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تكليف مدير صحة الكرخ سعد كامل بمنصبه، وذلك ضمن حملة "إعادة تكليف واعفاء" المناصب التي جرى تغييرها من قبل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خلال فترة تصريف الاعمال.

واظهرت وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، قرارا بتكليف سعد كامل مديرا لصحة الكرخ.

وكان الكاظمي قد اعفى المدير السابق جاسب الحجامي وعين سعد كامل بدلا عنه في منصب مدير عام صحة الكرخ.

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