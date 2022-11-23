2022/11/23 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للرئاسة “بحث الأوضاع العامة في البلد، والجهود القائمة في معالجة العديد من الملفات المرتبطة بتحسين ظروف المواطنين والوضع الاقتصادي.



وتم التأكيد على دعم الحكومة في تطبيق برنامجها والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية”.

واضاف البيان “كما تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة، حيث أكد رشيد أهمية العمل والتنسيق مع السلطات العراقية في معالجة العديد من القضايا، وخصوصا قضية النازحين عبر توفير كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة والعمل على عودتهم إلى منازلهم ومدنهم آمنين، وإغلاق ملف النزوح في البلاد”.

وتابع “تم التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد وضمان سلامة المواطنين، وتعزيز التواصل والحوار مع دول الجوار في مناقشة الملفات على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والسيادة وبما يدعم أمن واستقرار المنطقة ويُعزز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد يستقبل بلاسخارت ويبحث معها عدة ملفات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رشيد يستقبل بلاسخارت ويبحث معها عدة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).