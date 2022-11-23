اعتقال 22 مطلوباً بينهم 3 “إرهابيين” في خمس محافظات عراقية

2022/11/23 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، اعتقال (22) متهماً بينهم ثلاثة مطلوبين بتهم “إرهابية”، في خمس محافظات.

وقالت الخلية في بيان إنه “تم نصب كمائن محكمة في محافظات (البصرة، والانبار، وميسان، وكركوك ونينوى) حيث اسفرت عن إلقاء القبض على (3) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4 ارهاب) في قضاء كركوك وقلعة صالح و (19) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في مناطق المحافظات ذاتها، وقد جرى تسليمهم الى جهات الطلب اصولياً.

وبينت الخلية أن هذه العمليات جاءت بناءً “على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة السابعة والثامنة والعاشرة والسادسة عشر في الجيش العراقي وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات”.

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