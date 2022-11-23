2022/11/23 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: غالب حسن الشابندر

السيستاني والعراق

ليس امرا مستغربا ان يهدي احد الكتاب

(الايزديين) كتابه الى السيد علي

السيستاني واصفا اياه بالابوة

والانسانية والحنان والطيبة، فقد كان

له الفضل الكبير في ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة العالم والسيستاني .. هل وفينا حقه ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيعة العالم والسيستاني .. هل وفينا حقه ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).