2022/11/23 | 17:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0gIHwbZMhHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "معاكسات" في شركة نفط الوسط.. موظفون يضايقون موظفات صباحاً!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "معاكسات" في شركة نفط الوسط.. موظفون يضايقون موظفات صباحاً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).