2022/11/23 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 11 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 17:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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