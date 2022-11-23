مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد غوارديولا حتى 2025

2022/11/23 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تجديد تعاقده مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، حتى صيف 2025.وقال رئيس النادي خلدون المبارك، في تصريحات للموقع الرسمي: «يسعدني أن رحلة غوارديولا مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر، لقد ساهم بالفعل كثيراً في نجاح هذه المنظومة، ومن المثير التفكير فيما يمكن أن يكون ممكنا …

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