أنقرة تواصل الضربات الجوية في سوريا وأردوغان يهدد بعملية برية

2022/11/23 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قصفت طائرة بدون طيار تركية مقرا لقوات سوريا الديموقراطية في قاعدة...

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