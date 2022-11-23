2022/11/23 | 17:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 11/23/2022، مجلس الأمة...

ظهرت المقالة السوداني: عمق العلاقة مع الكويت تمكن البلدان من تجاوز آثار الماضي أولاً على المسلة.

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