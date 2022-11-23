ما سبب تكرر انفجار منظومات الغاز في كردستان العراق مخلفة عشرات الضحايا؟

2022/11/23 | 17:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت فاجعتا حريقي السليمانية ودهوك، جراء تسريب غازي مخلفا عشرات الضحايا، باب الانتقادات إلى حالات الفساد المستشرية بالإقليم، وقيام منظومات الغاز بعيدا عن مقاييس السلامة ورقابة الحكومة.

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