2022/11/23 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، لممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أهمية التنسيق مع السلطات العراقية لمعالجة ملف النازحين. وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يوجه بمعالجة قضية النازحين وإغلاق ملف النزوح في البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يوجه بمعالجة قضية النازحين وإغلاق ملف النزوح في البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يوجه بمعالجة قضية النازحين وإغلاق ملف النزوح في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).