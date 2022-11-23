2022/11/23 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ترجمة: مروان حبيب

أعلنت وكالة رويترز الدولية للأنباء، عن عودة أسعار النفط العالمية الى الارتفاع مرة أخرى عقب انخفاض مؤقت وقع نتيجة لنشر صحيفة اجنبية انباءا عن نية السعودية وبعض دول أوبك رفع انتاجها من النفط، ليقترب صباح اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر، من حاجز التسعين دولارا للبرميل الواحد.

وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان "أسعار النفط وبعد انخفاض مؤقت تعرضت له اليوم الماضي عقب نشر صحيفة الوال ستريت جورنال الامريكية تقريرا أعلنت خلاله حصولها على معلومات "تؤكد نية السعودية وبعض دول أوبك رفع نسب انتاج النفط"، عادت مرة أخرى للارتفاع بعد نفي الجهات المعنية ما أوردته الجورنال".

وتابعت "السعودية، الكويت، الجزائر والامارات نفوا بشكل كلي المعلومات التي أوردتها الصحيفة الامريكية، الامر الي تزامن مع اعلان العراق أيضا تجديد موقفه السابق للحفاظ على استقرار سوق النفط وعدم رفع الإنتاج، الامر الذي دفع بالأسعار الى الارتفاع من جديد"، على حد وصفها.

الوكالة أوردت نقلا عن وزير النفط المكلف حيان عبد الغني، ان العراق "يسعى للحصول على توازن في السوق بين العرض والطلب لتثبيت السعر وخلق الاستقرار الذي يقلل من التحديات المؤثرة على السوق بشكل عام"، متابعا "العراق يتابع باهتمام التطورات اليومية التي تحصل في سوق النفط نتيجة للظروف التي تواجه العالم اليوم ونحن على تواصل مستمر مع أعضاء منظمة أوبك بهذا الخصوص".

ويشار الى ان أسعار النفط شهدت انخفاضا مؤقتا عقب نشر الصحيفة الامريكية لتقرير يوم أمس، أعلنت خلاله ان مصادرا خاصة بها اكدت نية دول أوبك زيادة صادراتها النفطية مع دخول المرحلة الجديدة من الحظر على النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل، الامر الذي رفع من نسب العرض على الطلب خصوصا مع تصاعد المخاوف من إعادة انتشار فايروس كورونا مرة أخرى في الصين مع ارتفاع الإصابات الحديثة، والقلق من اغلاق البلاد مرة أخرى وتقليص استيرادها للنفط، بحسب الوكالة.

واليوم من المقرر ان يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي للموافقة على خطة السقف السعري بعد أن خفف المسؤولون حزمة العقوبات ذات الصلة.

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