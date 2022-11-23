"معبر النار" يدخل الخدمة في ديالى.. بوابة تحد من الخروقات في 3 محافظات

2022/11/23 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، اليوم الاربعاء، بأن معبر الشهيد ضرغام ، الذي وصفه بـ"معبر النار" في حاوي العظيم دخل الخدمة فعليا.

وقال العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "معبر الشهيد ضرغام في اسخن نقطة ضمن حوض حاوي العظيم شمال ديالى دخل الخدمة فعليا في تنفيذ اول عملية مباغتة على الحدود مع صلاح الدين بعد ساعات قليلة من افتتاحه".

واضاف، ان "المعبر الذي يقع في منطقة ربما هي الاكثر سخونة على مستوى البلاد ويمكن وصفه بمعبر النار يمثل بوابة للحد من الخروقات في 3 محافظات في ان واحد لانه يتيح مرونة في انتقال القوات الامنية من ديالى صوب صلاح الدين باتجاه جغرافية كانت نقطة شديدة الخطورة لسنوات بسبب استغلالها المباشر من قبل داعش الارهابي".

واشار الى ان "المعبر سيقود الى نتائج ايجابية في انهاء خطر داعش في 11 موقعا بعضها قرى مهجورة منذ 2014 ويتيح مرونة عالية في تعقب خلايا داعش في منحدرات وتلال المطيبيجة والميتة وصولا الى مناطق اخرى في عمق حمرين ضمن حدود صلاح الدين ومنها الى اطراف كركوك".

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