بعد عودته لبغداد.. اعلان رسمي عن تفاصيل زيارة السوداني الى الكويت

2022/11/23 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى دولة الكويت استغرقت ساعات، تخللتها سلسلة من اللقاءات والمباحثات.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التقى خلال الزيارة ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات".

كما التقى السوداني بنظيره الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح، وعقد معه مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك، بحسب البيان الذي اشار الى ان "المباحثات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".

وخلال تواجده في دولة الكويت، زار السوداني رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، وتناول اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التعاون، على المستوى البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت، والتنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية منها والدولية.

ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، الى دولة الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي، في زيارة استغرقت نحو 7 ساعات.

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