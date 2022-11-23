مفاجآت كأس العالم.. اليابان تهزم ايطاليا بهدفين لهدف

2022/11/23 | 18:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

فجرت اليابان مفاجأة كبيرة بالفوز على المانيا بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر.

وأنهت ألمانيا الشوط الأول بهدف إيلكاي غوندوغان 33 من ركلة الجزاء، لكن اليابان ضربت بقوة في الشوط الثاني فسجل لها ريتسو دوان في الدقيقة 75 و أسانو في الدقيقة 83.

هدف اليابان "83": ألمانيا 1-2 اليابان#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@DFB_Team @DFB@JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/qc19YNT1Au

— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022

هدف اليابان "75": ألمانيا 1-1 اليابان#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@DFB_Team @DFB@JFA @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/WPOaIKJdVC

— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022

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